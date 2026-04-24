Treinta personas desalojadas por el derrumbe de un edificio abandonado en Badalona

Treinta personas fueron desalojadas de sus viviendas este jueves por la noche debido al derrumbe de un edificio abandonado situado en la calle Granada de Badalona (Barcelona), que no causó daños personales, informaron los Bomberos de Cataluñny. Los bomberos explicaron, a través de su cuenta de X, que en el hundimiento no hubo ningún herido, aunque por precaución se evacuaron los edificios adyacentes. Además, indicaron que los vecinos de los números 20 y 24 de la calle Granada y del 51 de la calle Litz no pasarán la noche en sus viviendas por