Treinta facciones drusas se unen para defender Suwayda tras las masacres de julio (inglés)

Las facciones armadas locales de la provincia de Suwayda, de mayoría drusa, en el sur de Siria, anunciaron el 24 de agosto la formación de la «Guardia Nacional» bajo el liderazgo del líder espiritual druso Sheikh Hikmat al-Hijri. La masacre perpetrada por el Gobierno en Suwayda ha llevado a muchos a apoyar la separación del Estado sirio para convertirse en una región autónoma bajo protección internacional. Las autoridades sirias han excluido a Suwayda y al noreste controlado por los kurdos de participar en las elecciones para un parlamento...