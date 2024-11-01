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Travis Pastrana salta sin paracaidas
Travis Patrana salta desde un avión sin paracaidas confiando en sus amigos.
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#3
Pertinax
Relacionada.
meneame.net/story/manolo-garcia-salta-desde-escenario-70-anos-nadie-co
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#4
DayOfTheTentacle
#3
1) los amigos de pastrana no fallaron, por suerte.
2) que envidia poder saltar así desde el escenario a su edad... joe, yo lo hacía a mis 20-30 y ahora cuarentó ni me lo planteo, aunque si me meto en los pogos...
1
K
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#6
DayOfTheTentacle
#5
dicho x
#3
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#1
taSanás
#0
dalta?
1
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16
#2
DayOfTheTentacle
*
#1
dalta, daltónico, dedos torpes...
(Gracias)
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K
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#5
Tefnet
*
Que se lo enseñen a Manolo Garcia
www.portaldecadiz.com/otras-noticias/158893-manolo-garcia-salta-desde-
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meneame.net/story/manolo-garcia-salta-desde-escenario-70-anos-nadie-co
2) que envidia poder saltar así desde el escenario a su edad... joe, yo lo hacía a mis 20-30 y ahora cuarentó ni me lo planteo, aunque si me meto en los pogos...
(Gracias)
www.portaldecadiz.com/otras-noticias/158893-manolo-garcia-salta-desde-