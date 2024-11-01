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Travis Pastrana salta sin paracaidas

Travis Patrana salta desde un avión sin paracaidas confiando en sus amigos.

| etiquetas: travis pastrana , extremo , salto
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6 comentarios
2 1 1 K 25 ocio
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#3 1) los amigos de pastrana no fallaron, por suerte.
2) que envidia poder saltar así desde el escenario a su edad... joe, yo lo hacía a mis 20-30 y ahora cuarentó ni me lo planteo, aunque si me meto en los pogos...
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DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#5 dicho x #3
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taSanás #1 taSanás
#0 dalta?
1 K 16
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle *
#1 dalta, daltónico, dedos torpes...

(Gracias)
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menéame