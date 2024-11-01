El tratamiento de la obesidad con Ozempic se democratiza con el fin de la patente

La expiración de la patente de la semaglutida, hasta ahora controlada por la farmacéutica danesa Novo Nordisk, marca el inicio de una nueva etapa en la lucha contra la obesidad al permitir la futura comercialización de versiones genéricas más económicas con lo que los tratamientos podrán pasar de los alrededor de 300 euros mensuales a unos 15 euros, mejora la salud de tu hígado, mejora cómo funciona tu insulina, tu azúcar. Mejora en general tu metabolismo", pero insiste en que estos beneficios deben ir acompañados de una supervisión profesional