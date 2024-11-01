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El tratamiento de la obesidad con Ozempic se democratiza con el fin de la patente

El tratamiento de la obesidad con Ozempic se democratiza con el fin de la patente

La expiración de la patente de la semaglutida, hasta ahora controlada por la farmacéutica danesa Novo Nordisk, marca el inicio de una nueva etapa en la lucha contra la obesidad al permitir la futura comercialización de versiones genéricas más económicas con lo que los tratamientos podrán pasar de los alrededor de 300 euros mensuales a unos 15 euros, mejora la salud de tu hígado, mejora cómo funciona tu insulina, tu azúcar. Mejora en general tu metabolismo", pero insiste en que estos beneficios deben ir acompañados de una supervisión profesional

| etiquetas: ozempic , obesidad , genéricos , patentes
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8 comentarios
4 1 0 K 48 actualidad
emmett_brown #1 emmett_brown
Esto sólo afecta a algunos países. En la UE la patente sigue vigente hasta 2031.
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#2 kreator
#1 AliExpress si te atreves.

Venía a decir lo mismo que tú, en europa somos aún más tontos y hasta el 31 nada.
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BastardWolf #3 BastardWolf
#2 pues habra que buscar webs.de la india que vendan...
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Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho *
Europa a quien defiende, esto a quien hace daño es a los sistemas sanitarios, nos gusta defender a las farmacéuticas y que sistemas sanitarios públicos sufran y en última instancia los ciudadanos.
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Findeton #5 Findeton
#4 Recordemos que las patentes son un invento estatal. De por ley y con la coacción de la policía/justicia, el estado otorga un monopolio limitado a una empresa. El estado crea escasez allá donde no la hay.
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#7 Alcalino *
Pero que lo digan todo:

Y si abusas, te puede dejar CIEGO
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earthboy #8 earthboy
#7 Eso son las pajas.
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FunFrock #6 FunFrock
Para mi ha sido un antes y un después. 16 kilos q he bajado. Me ha quitado el ruido y la ansiedad q tenía.
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menéame