Tras su tuit, Bessent salió a aclarar: "No estamos poniendo dinero en Argentina"

El funcionario de Trump había anunciado en X que la Secretaría del Tesoro estaba "preparada para hacer lo que sea necesario" para rescatar al gobierno libertario. Pero luego habló en la TV estadounidense y debió responder ante las críticas internas por los fondos prometidos a otro país. Allí afirmó que lo único que está en marcha es un swap de monedas y no un crédito directo.