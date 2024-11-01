edición general
Tras su tuit, Bessent salió a aclarar: "No estamos poniendo dinero en Argentina"

El funcionario de Trump había anunciado en X que la Secretaría del Tesoro estaba "preparada para hacer lo que sea necesario" para rescatar al gobierno libertario. Pero luego habló en la TV estadounidense y debió responder ante las críticas internas por los fondos prometidos a otro país. Allí afirmó que lo único que está en marcha es un swap de monedas y no un crédito directo.

vicus. #1 vicus.
Los swaps de divisas son instrumentos financieros complejos pero vitales en el mundo del trading y las inversiones. Estos acuerdos permiten a las empresas, instituciones financieras y gobiernos intercambiar flujos de efectivo denominados en diferentes monedas, con el fin de gestionar su exposición al riesgo cambiario, obtener mejores condiciones de financiación o acceder a capital en monedas extranjeras. En este artículo, explicaré en detalle qué es un swap de divisas, cómo funciona y cuáles son sus características clave, así como sus ventajas y desventajas en el contexto del mercado financiero.

pablogiltrader.com/blog/articulos/swaps-de-divisas/
