edición general
3 meneos
6 clics
Tras la pista de los cuadros expoliados

Tras la pista de los cuadros expoliados

Hasta 60.000 pinturas fueron incautadas durante la Guerra Civil y posteriormente desviadas a instituciones públicas como museos o la Iglesia sin que hayan retornado a sus legítimos herederos

| etiquetas: arte , expoliación , guerra civil
3 0 0 K 27 cultura
1 comentarios
3 0 0 K 27 cultura
emmett_brown #1 emmett_brown
“Debería estar en un museo!”
0 K 10

menéame