edición general
3 meneos
2 clics
Tras la 'Operación Retorno'... toca llenar la nevera: legumbres, frutas y carne, más caros y protagonistas en la cesta de la compra

Tras la 'Operación Retorno'... toca llenar la nevera: legumbres, frutas y carne, más caros y protagonistas en la cesta de la compra

En cambio, el aceite de oliva, los yogures y el pescado fresco acumulan caídas en sus precios desde enero de este año del 34,2%, el 2,5% y el 6,2%, respectivamente. En unos días miles de españoles, que ahora disfrutan de la arena de las playas o del frescor de los pueblos, deberán enfilar el viaje de vuelta a las grandes ciudades por tierra, mar y aire. Las vacaciones, siempre cortas, tocan a su fin y en el proceso de regreso a la rutina, tras la 'Operación Retorno', toca un nuevo reto llenar nuestras neveras vacías tras un tiempo fuera

| etiquetas: precios , retorno
2 1 0 K 30 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 30 actualidad
A.more #1 A.more
20 minutos al ataque
0 K 8

menéame