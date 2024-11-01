edición general
5 meneos
7 clics
Tras el freno de las visas H-1B, Google expande su campus en la India hasta 35.000 empleados en 2027 (ING)

Tras el freno de las visas H-1B, Google expande su campus en la India hasta 35.000 empleados en 2027 (ING)

El gobierno de Trump encareció las visas de trabajo H-1B a 100.000 dólares por solicitud fomentando una escasez de talento técnico en EEUU que ha llevado a Google a expandirse en India. Alphabet alquiló un enorme campus en Bengaluru con capacidad para hasta 25.000 empleados. Con nuevas oficinas e inversiones en IA, la ciudad albergará más de 35.000 ingenieros de Google para 2027. En español: bit.ly/4tdTl77

| etiquetas: h-1b , google , expandir , campus , india , bengaluru
4 1 0 K 66 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 66 actualidad
jm22381 #1 jm22381
Trump mandando un 15% de la fuerza laboral de Google a la India. Un genio de las finanzas! xD
6 K 96
Cuñado #3 Cuñado
#1 Make India Great Again :troll:
2 K 38
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Pues no es por nada, cuando nosotros hacemos proyectos, el coste de la mano de obra de China (de la buena, no de los del montón que muchas veces quieren colar aquí) viene a ser la mitad que España, pero la de India es como la cuarta parte (nosotros solemos pillar gente buena, de perfiles altos)

Así que como Google les saque rendimiento (que me juego un café a que lo hacen), se va a volver a EEUU a pillar empleados cuando las ranas crien pelo.

P.S. La peña de EEUU suele ser como un 125%-150% del precio de España. Y no son los black leg precisamente.
1 K 25

menéame