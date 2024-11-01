Tras el freno de las visas H-1B, Google expande su campus en la India hasta 35.000 empleados en 2027 (ING)

El gobierno de Trump encareció las visas de trabajo H-1B a 100.000 dólares por solicitud fomentando una escasez de talento técnico en EEUU que ha llevado a Google a expandirse en India. Alphabet alquiló un enorme campus en Bengaluru con capacidad para hasta 25.000 empleados. Con nuevas oficinas e inversiones en IA, la ciudad albergará más de 35.000 ingenieros de Google para 2027. En español: bit.ly/4tdTl77
Así que como Google les saque rendimiento (que me juego un café a que lo hacen), se va a volver a EEUU a pillar empleados cuando las ranas crien pelo.
P.S. La peña de EEUU suele ser como un 125%-150% del precio de España. Y no son los black leg precisamente.