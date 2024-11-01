Tras acusación de Trump, Sheinbaum pide a EE.UU. detener flujo de armas hacia cárteles mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, urgió este lunes a Estados Unidos a frenar el tráfico ilegal de armas que llega al país y alimenta a los cárteles del narcotráfico, luego de responder a declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que México es el “epicentro de la violencia” narco. “Si se detiene la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades”, subrayó.