Transportes estudia el uso de baterías e hidrógeno verde en sustitución del diésel en líneas ferroviarias no electrificadas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General del Sector Ferroviario (DGSF), ha iniciado una Consulta Preliminar al Mercado (CPM) para evaluar distintas alternativas tecnológicas a la tracción diésel en varias líneas no electrificadas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), mediante la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Por cierto, aunque se habla de "tracción diésel", esas máquinas suelen llevar motores eléctricos para la tracción, alimentados por un generador diésel.
