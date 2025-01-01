edición general
Transportes estudia el uso de baterías e hidrógeno verde en sustitución del diésel en líneas ferroviarias no electrificadas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General del Sector Ferroviario (DGSF), ha iniciado una Consulta Preliminar al Mercado (CPM) para evaluar distintas alternativas tecnológicas a la tracción diésel en varias líneas no electrificadas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), mediante la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Pointman #2 Pointman
Pues creo que puede ser intereante para esta aplicación.

Por cierto, aunque se habla de "tracción diésel", esas máquinas suelen llevar motores eléctricos para la tracción, alimentados por un generador diésel.
#9 Pitchford
#8 Pues Google no encuentra información de incendios relevantes.. ¿Todos en coche o se cierra la carretera mejor?
#3 perej
Hidrógeno, claro. Hay que seguir alimentando al oligopolio.
#4 Pitchford
#3 El diésel es también un oligopolio. El problema es que actualmente saldrá mucho más caro y no se hará, ni con hidrógeno gris ni con el verde. Las baterías pueden bajar el consumo de diésel y las emisiones a un coste más razonable.
cabobronson #5 cabobronson
El tren de Cotos directamente debería de prohibirse, un tren electrificado pasando por un parque nacional, con un pinar mal cuidado, qué puede salir mal?
#6 Pitchford
#5 Hombre, su eliminación supondría en principio mantener el actual servicio sustitutivo de autobuses, supongo que con diésel, más contaminante. Tanto los autobuses como el tren podrían ser seguramente a baterías. También sería una opción parar el servicio de tren con catenaria en dias con peligro de incendio en la zona. Por lo que he visto, nunca ha habido un incendio relevante en la zona por culpa del tren.
cabobronson #8 cabobronson
#6 por qué crees que lo están remodelando, el que había provocaba incendios y descarrilamientos.
El autobús también sobra
Jakeukalane #7 Jakeukalane
#5 xD mejor autobús, contaminando...
#1 endy
Luego dirán que esa es la solución a todos los problemas
