La transfobia, esa opresión “de segunda”

Que “suerte” tenemos las personas trans, que hasta la opresión que sufrimos es “de segunda”, sin importancia y que muchas veces no merece la pena ni nombrar ni denunciarla. Cada poco tiempo, cíclicamente, me suelo encontrar con lo mismo: se ensalza a personas que han podido tener un papel relevante en determinados conflictos o luchas, a la vez que se silencian sus acciones u opiniones tránsfobas. Desde luego, parece ser que esas opiniones o acciones no las invalidan para nada para gran parte de la gente que se dice “de izquierda”...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Obviamente si en vez de ser tránsfobas, fueran supremacistas blancas, machistas declaradas, sionistas, agresoras sexuales o ... un largo etcétra, la cosa cambiaría y el peso de esas opresiones sí que sería mayor que cualquier papel relevante que hubiera podido jugar en tál o en cuál lucha.
#2 anamabel
#1 El peso (mediatico) de las opresiones, tal como dice el artículo, es variable.

Luego está el peso real de las opresiones. Obviamente, la discriminación tránsfoba en España no es un problema de primer orden. No causa un deterioro social espectacular, ni afecta a una gran cantidad de población, ni se puede comparar con otros problemas sociales de la relevancia del terrorismo (sea el de estado o el de bandas armadas) el narcotráfico, o los accidentes laborales por poner ejemplos.

Pero eso siempre se puede arreglar con buenas dosis de propaganda. Y además, esa propaganda puede venir de perlas para tapar, a nivel mediático, otros problemas más graves.
Quel #3 Quel
Es fascismo es lo que yo diga que es fascismo y punto. Y si me intentas negarlo eres fascista, también. ¿ Que coño ? Por si acaso ya te llamo fascista, que seguro que algo tienes.
