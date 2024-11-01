edición general
La trampa de PP y VOX de encapsular lo que ocurrió en el País Valencià

La trampa de PP y VOX de encapsular lo que ocurrió en el País Valencià  

En las Mañanas de RNE ha habido una mesa de análisis sobre la comparecencia de Carlos Mazón y los posibles escenarios que se abren. No caigamos en la trampa de la derecha de encapsular lo que ocurrió en el País Valencià. El problema es una derecha criminal que niega el cambio climático y una progresía que no termina de atreverse a dejar de gastar en defensa y gastar en prevención de riesgos climáticos.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Uno de los discursos más acertados al tema, siguen negando el cambio climático y se pretende hacer algo de una responsabilidad penal individual cuando hay toda una trama detrás, que niega el cambio climático, que quita emergencias y no se reponen, que seguimos con problemas de bomberos, que siguen construyendo en zonas inundables..
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Es que la trama detrás de todo esto es ilegal por todas partes a niveles increíbles

No se cumple el artículo 47 de la constitución española donde dice que se ha de regular el suelo para impedir la especulación

No se cumple el artículo 41 donde se dice que los poderes publicos han de actuar para prevenir la salud

No se cumple el derecho internacional donde se dice que las administraciones están obligadas a actuar contra el cambio climático

Que es una violación flagrante una tras otra de…   » ver todo el comentario
a69 #3 a69
#2 Tranquilo que el tribunal constitucional ya está revisando el caso :troll:
