La trampa de PP y VOX de encapsular lo que ocurrió en el País Valencià  

En las Mañanas de RNE ha habido una mesa de análisis sobre la comparecencia de Carlos Mazón y los posibles escenarios que se abren. No caigamos en la trampa de la derecha de encapsular lo que ocurrió en el País Valencià. El problema es una derecha criminal que niega el cambio climático y una progresía que no termina de atreverse a dejar de gastar en defensa y gastar en prevención de riesgos climáticos.
No se cumple el artículo 47 de la constitución española donde dice que se ha de regular el suelo para impedir la especulación
No se cumple el artículo 41 donde se dice que los poderes publicos han de actuar para prevenir la salud
No se cumple el derecho internacional donde se dice que las administraciones están obligadas a actuar contra el cambio climático
