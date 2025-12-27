La trampa de los "niños prodigio": “No puedes saber en qué eres el mejor si solo pruebas una cosa”

Recientemente la revista ‘Science’ ha publicado un artículo a partir de un estudio realizado por Arne Güllich y colaboradores sobre el rendimiento que incluyó el análisis de 34.000 figuras entre las que había premios Nobel, reconocidos compositores de música clásica, campeones olímpicos o ajedrecistas de primer nivel. El artículo titulado 'Descubrimientos recientes sobre la adquisición de los más altos niveles de rendimiento humano' en el que se demuestra que la especialización temprana es una trampa. El artículo analiza un fenómeno bien conoc