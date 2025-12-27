edición general
8 meneos
108 clics
La trampa de los "niños prodigio": “No puedes saber en qué eres el mejor si solo pruebas una cosa”

La trampa de los "niños prodigio": “No puedes saber en qué eres el mejor si solo pruebas una cosa”

Recientemente la revista ‘Science’ ha publicado un artículo a partir de un estudio realizado por Arne Güllich y colaboradores sobre el rendimiento que incluyó el análisis de 34.000 figuras entre las que había premios Nobel, reconocidos compositores de música clásica, campeones olímpicos o ajedrecistas de primer nivel. El artículo titulado 'Descubrimientos recientes sobre la adquisición de los más altos niveles de rendimiento humano' en el que se demuestra que la especialización temprana es una trampa. El artículo analiza un fenómeno bien conoc

| etiquetas: niños , prodigio , pruebas , una cosa
6 2 0 K 65 actualidad
3 comentarios
6 2 0 K 65 actualidad
#3 esbrutafio
"en los niveles altos de rendimiento en adultos, un rendimiento de clase mundial en un dominio se asocia con una menor cantidad de práctica específica de la disciplina, una mayor cantidad de práctica multidisciplinaria temprana y un progreso más gradual en el rendimiento específico temprano de la disciplina. No puedes saber en qué eres mejor si solo pruebas una cosa".

Tremenda amenza al bolsillo de los padres. Para tener un genio habrá que dedicar una parte del presupuesto mensual a que el niño pruebe cosas.
Este mes comprar un violín y clases. El més próximo apuntarlo a queitacón, por si acaso es un gran jinete, el otro més apuntarlo a clases de Chino Mandarín...
0 K 10
#1 Tailgunner *
Estoy harto de los niños de "altas capacidades". Sí, hay que llamarles así porque si no los papis se ofenden. Ahora todo los niños lo son, en mi puta vida me crucé con uno y actualmente en clase de mi hijo hay como 5 o 6 que además tienes que verlos, reales serán uno y da gracias, los otros tienen pinta de que los padres están dando el coñazo al cole y el cole les baila el agua para quitárselos (a los padres) de encima...
0 K 7

menéame