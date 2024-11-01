Durante siglos, el debate sobre la existencia de Dios ha sido el entretenimiento favorito de filósofos y teólogos. Sin embargo, para el pensamiento crítico moderno este debate no es más que una maniobra de distracción. Centrar la discusión en si existe o no un "creador" es caer en una trampa lógica diseñada para terminar en un empate técnico perpetuo, permitiendo a las religiones operar sin rendir cuentas.

El problema de este debate es que se centra en una idea infalsable. Al ser Dios una entidad metafísica fuera del tiempo y el espacio, ni la ciencia puede negarlo ni el creyente puede probarlo. Esta "niebla intelectual" beneficia exclusivamente a la religión: ante la falta de pruebas, se apela al misterio y la discusión se cierra en tablas. Es un callejón sin salida que permite a los creyentes perseverar en su fe sin cuestionarse sus creencias.

Pero eso no es todo. Los creyentes que aceptan entrar en este debate parten de la presunción de que, si existiera un Dios, su religión quedaría validada, realizando una pirueta lógica que no resiste el más mínimo análisis. Porque una cosa es que exista una "fuerza creadora" y otra bien distinta que esta fuerza avale los dogmas de cada religión. Aún suponiendo la existencia de un creador, muchas preguntas incómodas seguirían sin respuesta: ¿por que ese creador dictó un libro específico? ¿Por qué le importa lo que comemos o con quién dormimos? ¿Por qué una institución humana tiene su autoridad exclusiva? Es aquí donde el debate pierde todo el sentido.

Por qué negar la religión es el camino lógico

El verdadero debate no debería centrarse en la existencia de una "fuerza superior", sino sobre las instituciones que pretenden hablar en su nombre. Podemos conceder, por un momento y por puro ejercicio lógico, la posibilidad de un creador, pero eso no otorga ni un ápice de validez a las religiones. La trampa se rompe cuando bajamos el debate al terreno de los dogmas y los postulados específicos, porque estos sí pertenecen al mundo de lo humano, lo histórico y lo comprobable. A diferencia de la abstracta idea de Dios, los dogmas religiosos son vulnerables por varios flancos. Citaré tres:

Incoherencia ética : No hace falta resolver el misterio del universo para comprender que muchos dogmas —la culpa heredada, la sumisión de la mujer o la condena eterna por actos privados— son moralmente indefendibles bajo cualquier estándar humanista moderno.

: No hace falta resolver el misterio del universo para comprender que muchos dogmas —la culpa heredada, la sumisión de la mujer o la condena eterna por actos privados— son moralmente indefendibles bajo cualquier estándar humanista moderno. Accidente geográfico : La validez de una "verdad absoluta" no debería depender de si naciste en Madrid, Riad o Benarés. La geografía de la fe demuestra que los dogmas son productos culturales y herramientas de control social, no revelaciones divinas.

: La validez de una "verdad absoluta" no debería depender de si naciste en Madrid, Riad o Benarés. La geografía de la fe demuestra que los dogmas son productos culturales y herramientas de control social, no revelaciones divinas. El salto al vacío: Aunque existiera un diseñador del cosmos, es un salto lógico absurdo pretender que a ese diseñador le importa el tipo de carne que comes un viernes o los rituales que realizas en un edificio concreto.

La conclusión es obvia. Debatir sobre la existencia de Dios es perder el tiempo en una abstracción cómoda para el creyente. No necesitamos demostrar que no hay nadie "ahí arriba" para denunciar que las leyes impuestas "aquí abajo" en su nombre carecen de sentido, lógica y compasión. Deberíamos dejar de discutir sobre el arquitecto y empezar a discutir sobre la precariedad del edificio religioso.

*Escrito con ayuda de Gemini AI