Trama eolica: Los acusados iban a desviar todas las culpas hacia Tomás Villanueva, fallecido en 2017

Lo más probable es que la sentencia llegue después de las elecciones autonómicas . Y la gente se habrá olvidado ya de lo ocurrido entre los años 2000 y 2015 cuando en Castilla y León las "mordidas" estaban a la orden del día. ¿Y el dinero que circulaba en esas operaciones? A ciencia cierta, se desconoce. Y que yo sepa ni la UCO, ni Manos Limpias ni tantos y tan buenos sabuesos como tiene el Periodismo patrio se han interesado por el asunto. Se sabe, eso sí, que la Fiscalía pide a los acusados un total de 138 años de cárcel y 848 millones.