Trágico incidente en un zoo chileno: Guacamayo muere tras ser atacado por un serval durante una actividad educativa destinada a niños  

Profunda conmoción ha generado un impactante video, que muestra un felino atacando a un ejemplar de guacamayo frente a los cuidadores y visitantes del Buinzoo en medio de una actividad educativa destinada a niños. El Zoo lamentó el acontecimiento y explicaron que pese a la rápida reacción del equipo de Bienestar Animal, el guacamayo falleció a las pocas horas producto de las lesiones.
Coincido con #2 que ha sido realmente educativo, los niños han de aprender que la naturaleza no es cuqui e inofensiva.
Un gato atacando a un pájaro, inimaginable, vamos.
Los niños probablemente hayan aprendido en 5 minutos mas que en todo el dia.