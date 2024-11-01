edición general
Trágico incidente en un zoo chileno: Guacamayo muere tras ser atacado por un serval durante una actividad educativa destinada a niños

Profunda conmoción ha generado un impactante video, que muestra un felino atacando a un ejemplar de guacamayo frente a los cuidadores y visitantes del Buinzoo en medio de una actividad educativa destinada a niños. El Zoo lamentó el acontecimiento y explicaron que pese a la rápida reacción del equipo de Bienestar Animal, el guacamayo falleció a las pocas horas producto de las lesiones.

Catacroc #2 Catacroc
Desde luego ha sido una actividad muy educativa.
sleep_timer #3 sleep_timer
#2 Los niños han visto a la naturaleza como lo que es, no dibujitos animados humanizados hablando tonterías.
Kyoko #4 Kyoko
Y que esperaban? el pobre serval solo esta siguiendo su instinto...
Coincido con #2 que ha sido realmente educativo, los niños han de aprender que la naturaleza no es cuqui e inofensiva.
sleep_timer #1 sleep_timer *
Me paresió ver a un lindo gatito.

Un gato atacando a un pájaro, inimaginable, vamos.
johel #5 johel *
"Me poneis la caza a huevo, espectadores, bandeja de plata y cuando hago lo que toca tengo yo la culpa, hijos de puta". Dijo nunca.
Los niños probablemente hayan aprendido en 5 minutos mas que en todo el dia.
