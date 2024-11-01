Trágico incidente en un zoo chileno: Guacamayo muere tras ser atacado por un serval durante una actividad educativa destinada a niños  

Profunda conmoción ha generado un impactante video, que muestra un felino atacando a un ejemplar de guacamayo frente a los cuidadores y visitantes del Buinzoo en medio de una actividad educativa destinada a niños. El Zoo lamentó el acontecimiento y explicaron que pese a la rápida reacción del equipo de Bienestar Animal, el guacamayo falleció a las pocas horas producto de las lesiones.