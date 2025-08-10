edición general
Tragedia en el boxeo japonés: 2 púgiles mueren tras un mismo evento

En un hecho sin precedentes en Japón, 2 púgiles murieron por graves lesiones cerebrales en un mismo evento de boxeo. El 9 de agosto, Hiromasa Urakawa, 4º del peso ligero nacional, murió a los 28 años en un hospital de Tokio. Peleó el 2 de agosto en el Korakuen Hall. En 8º asalto un potente derechazo lo derribó de espaldas, golpeando la cabeza contra la lona. Fue operado de un hematoma subdural agudo (sangrado entre el cerebro y la duramadre). Shigetoshi Kotari de 28 años y 5º del peso superpluma, sufrió una lesión idéntica y murió el viernes 8.

3 comentarios
Olepoint
Ains.. Darwin y su selección natural.
0 K 8
spacos
Siempre he pensado que meter ostias donde estan las orejas, boca, ojos, y el cerebro no es una buena idea
0 K 6
ooshima
Los golpes en la cabeza siempre tienen consecuencias. Hacerlo a propósito es altamente estúpido. No es solamente el boxeo, que hay más "deportes" puntuables.

No es sólo las muertes, que de eso hay poco. Los que no mueren también tienen secuelas.
0 K 6

