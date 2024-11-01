El tráfico en el Puente del Centenario de Sevilla colapsa de forma imprevista. El causante: un WC portátil

Mientras circulaba por el Puente del Centenario, en Sevilla, un conductor se estaba percatando de que algo no iba bien, así que cogió el móvil y empezó a grabar: un retrete portátil estaba siendo elevado a decenas de metros de altura por encima de los coches y no de la mejor manera, porque se descolgó y cayó justo al lado de un coche que pasaba por debajo. Todo lo que había dentro del WC acabó esparcido por la calzada