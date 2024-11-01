edición general
El tráfico en el Puente del Centenario de Sevilla colapsa de forma imprevista. El causante: un WC portátil

El tráfico en el Puente del Centenario de Sevilla colapsa de forma imprevista. El causante: un WC portátil

Mientras circulaba por el Puente del Centenario, en Sevilla, un conductor se estaba percatando de que algo no iba bien, así que cogió el móvil y empezó a grabar: un retrete portátil estaba siendo elevado a decenas de metros de altura por encima de los coches y no de la mejor manera, porque se descolgó y cayó justo al lado de un coche que pasaba por debajo. Todo lo que había dentro del WC acabó esparcido por la calzada

#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Seguro que era el único empleado de Servinaval que tenía contratado para la obra :troll:
elmileniarismovaallegar #1
El vídeo muy gracioso y todo lo que quieras, pero el gruísta y su responsable merecen al menos cárcel por esa acción temeraria... podría haber muerto gente si le cae encima a un coche...
(debajo de esta línea comentarios echándole las culpas al "empresaurio")
Niessuh #2
#1 Los que graban el video dicen lo que hay que decirle desde luego.
