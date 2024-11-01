Tracios tatuados matando a Orfeo [Eng]  

Los griegos asociaban a las mujeres tracias con los tatuajes; según Heródoto de Halicarnaso: «Para los tracios estar tatuado es signo de noble cuna, mientras que no tener tatuajes significa un estatus inferior» (5.6.2). Un escritor griego posterior, Dión Crisóstomo (I d. C.), añade un detalle adicional: afirma que la mayor cantidad y el diseño más elaborado de los tatuajes determinaban la posición social de una persona y su familia (Or.14.19). Los griegos encontraron esto tan interesante porque usaban tatuajes principalmente con fines punitivos