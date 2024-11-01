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Trabajos de mierda: cultura de la precariedad

En España, más de siete millones de trabajadores cobran menos que el salario mínimo interprofesional. Según un informe publicado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, no llegan a los 15.800 euros al año. Las más afectadas son las mujeres y migrantes. Casi seis de cada diez trabajadoras viven en precariedad laboral. A las malas condiciones salariales se le unen las malas condiciones laborales. El sistema genera trabajos basura bajo condiciones de mierda y lo contamos escuchando a las y los trabajadores, a teleoperadores, redei

| etiquetas: trabajos , mierda , cultura , precariedad , carne , cruda
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1 comentarios
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Skiner #1 Skiner *
Qué manía con no hablar bien.
Un migrante es una persona que se mueve de un país a otro o de un lugar a otro dentro de su propio país, en el momento en que pasa a establecerse y vivir en otro pais es un inmigrante, su proceso de migración (el viaje) ha concluido.
Si hablamos de otros animales por ejemplo las aves y los antílopes entre otros hacen migraciones cada año.
Esos si que son migrantes de verdad, porque se pasan toda la vida en movimiento.
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menéame