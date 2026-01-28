Con trabajo y casa, pero sin llegar a fin de mes: así es la nueva pobreza en Galicia

Dos son los grandes factores de exclusión social: la vivienda y el trabajo. El primero se ha convertido en el principal eje de desigualdad en España y en Galicia. Uno de cada cuatro hogares gallegos muestra algún indicador de exclusión residencial y más de 78.000 soportan gastos excesivos de vivienda. Hay dinero para la casa, pero no para lo demás, porque una vez pagada la hipoteca o el alquiler, quedan por debajo del umbral de la pobreza severa. «La vivienda expulsa de territorio y de una vida digna, a la vez que el empleo ha perdido su capacidad para rescatarnos de esta expulsión».