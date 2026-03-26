Los trabajadores de Solvia salen a la calle para defender el teletrabajo

La compañía ha decidido suprimir unilateralmente el sistema que permitía a los empleados trabajar desde casa al menos la mitad de los días. Más del 90 % de la plantilla de Solvia en Alicante ha secundado el paro convocado por UGT y CC OO para protestar por la decisión de la empresa de poner fin al sistema de teletrabajo que venía aplicando la compañía, según han informado los sindicatos. Una decisión que, según los convocantes, se ha tomado de forma unilateral y supone un retroceso en las condiciones laborales de la plantilla.