Los trabajadores de À Punt denuncian la "manipulación" y la publicación de noticias "al dictado" en los informativos

Aseguran sentirse "avergonzados" con todo lo que ha pasado con "el famoso vídeo del Cecopi": "Sorprendentemente, la empresa ha decidido investigar la filtración de este video a TVE y no a las personas que decidieron no facilitar las imágenes y el audio a la jueza". Tal y como explican, desde la llegada del PP a la Generalitat Valenciana, con el apoyo parlamentario de Vox, en À Punt se han sucedido una serie de cambios que están afectando a la plantilla y con los que no están de acuerdo.
Ya sabíamos que cuando los HDLGP del PP llegará al poder la convertiría en la puta mierda que fue y así ha sido.
Que asco de politicos
Llegando a unas cuotas vomitivas de manipulación que daba vergüenza de verlo.
Me resulta curioso que siempre se quiere equiparar 2 comportamientos completamente diferentes con respecto a como funcionan los medios públicos.
Hoy no se puede decir que se use al dictado. Dejan trabajar a los profesionales.