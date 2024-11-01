Los trabajadores de À Punt denuncian la "manipulación" y la publicación de noticias "al dictado" en los informativos

Aseguran sentirse "avergonzados" con todo lo que ha pasado con "el famoso vídeo del Cecopi": "Sorprendentemente, la empresa ha decidido investigar la filtración de este video a TVE y no a las personas que decidieron no facilitar las imágenes y el audio a la jueza". Tal y como explican, desde la llegada del PP a la Generalitat Valenciana, con el apoyo parlamentario de Vox, en À Punt se han sucedido una serie de cambios que están afectando a la plantilla y con los que no están de acuerdo.