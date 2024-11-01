edición general
26 meneos
40 clics
Los trabajadores de À Punt denuncian la "manipulación" y la publicación de noticias "al dictado" en los informativos

Los trabajadores de À Punt denuncian la "manipulación" y la publicación de noticias "al dictado" en los informativos

Aseguran sentirse "avergonzados" con todo lo que ha pasado con "el famoso vídeo del Cecopi": "Sorprendentemente, la empresa ha decidido investigar la filtración de este video a TVE y no a las personas que decidieron no facilitar las imágenes y el audio a la jueza". Tal y como explican, desde la llegada del PP a la Generalitat Valenciana, con el apoyo parlamentario de Vox, en À Punt se han sucedido una serie de cambios que están afectando a la plantilla y con los que no están de acuerdo.

| etiquetas: à punt , trabajadores , manipulación
23 3 0 K 190 valencia
7 comentarios
23 3 0 K 190 valencia
fareway #2 fareway
TeleAyuso, TeleMazón, TeleBonilla, TeleRueda...
3 K 50
Skiner #4 Skiner
Volvemos a los tiempos del NO-DO Canal 9
1 K 10
troymclure #7 troymclure *
#3 SI???? los sindicatos han denunciado "dictados" en RTVE???? Cuando???
2 K 21
SegarroAmego #5 SegarroAmego
Ya sabíamos que esto iba a pasar cuando los inútiles de Compromis, PSPV y toda la tropa de idiotas resucitó la gran basura que era Canal 9 para poder colocar a sus enchufados.

Ya sabíamos que cuando los HDLGP del PP llegará al poder la convertiría en la puta mierda que fue y así ha sido.

Que asco de politicos
0 K 7
Skiner #6 Skiner *
RTVE mientras duró la dictadura de Franco era instrumento de propaganda, luego lo aprovecharon otros como Suarez, González, Aznar, Rajoy.
Llegando a unas cuotas vomitivas de manipulación que daba vergüenza de verlo.
Me resulta curioso que siempre se quiere equiparar 2 comportamientos completamente diferentes con respecto a como funcionan los medios públicos.
Hoy no se puede decir que se use al dictado. Dejan trabajar a los profesionales.
0 K 7
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Fin de TODAS las tvs públicas YA!!!
2 K 5

menéame