Trabajadores municipales se niegan a informar del supuesto síndrome posaborto: “No nos pueden obligar a mentir”

Este miércoles trabajadores de algunos de centros municipales encargados de atender a mujeres embarazadas han anunciado que no van a informar a las usuarias sobre el síndrome posaborto, una dolencia que carece de evidencia científica definitiva que la respalde
- alivio.
- descanso.
- propósito de que no te vuelva a pasar.
- preocupación por cómo pagas si has pedido prestado para gastos.
- que no se entere nadie que tú no quieras.
- contar cómo te va, si te sale de la chirla.
Excepto si ponen multas de 150,000€ a los profesionales si objetan lo contrario, como con cierto tema....