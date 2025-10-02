edición general
Trabajadores municipales se niegan a informar del supuesto síndrome posaborto: “No nos pueden obligar a mentir”

Este miércoles trabajadores de algunos de centros municipales encargados de atender a mujeres embarazadas han anunciado que no van a informar a las usuarias sobre el síndrome posaborto, una dolencia que carece de evidencia científica definitiva que la respalde

#1 ombresaco
y entonces los defensores del derecho a la objeción de conciencia de los médicos y farmacéuticos antiabortistas dirán que la obediencia de la ley está por encima de la objeción de conciencia
#6 Milmariposas
#1 Touché
#4 elmakina
Que un grupo de trabajadores diga “no nos pueden obligar a mentir” es pura retórica: nadie les pide inventarse nada, se les pide informar de que existe literatura que asocia el aborto con determinados riesgos psicológicos y conductuales, aunque no haya consenso pleno. En medicina se informa de posibles efectos aunque la causalidad no esté al 100% probada, por principio de precaución. El problema es que en torno al aborto la vara de medir cambia: lo que en cualquier otra área sería prudencia clínica, aquí se califica como “coacción”. El resultado es que la política pesa más que la evidencia, y al final los únicos que pierden son las mujeres, porque se les hurta información que debería formar parte de un consentimiento informado completo.
#5 tierramar
El PP está haciendo está campaña con fines electoralistas: para sus votantes latinos evangelistas y judios, que son antiabortistas, que son los que le hicieron ganar las elecciones a Ayuso
#7 pitercio
Para quién necesite información, el síndrome consiste fundamentalmente en:
- alivio.
- descanso.
- propósito de que no te vuelva a pasar.
- preocupación por cómo pagas si has pedido prestado para gastos.
- que no se entere nadie que tú no quieras.
- contar cómo te va, si te sale de la chirla.

:troll:
#3 vGeeSiz
Es cierto, no pueden obligar a mentir.

Excepto si ponen multas de 150,000€ a los profesionales si objetan lo contrario, como con cierto tema....
#2 cunaxa
Por fin un poco de sentido común.
