Trabajadores de MercurySteam sobre el ambiente en el estudio: "Si algo hace bien Mercury es jugar con el miedo porque no hay otro lugar donde ir"

En enero de 2025, algo cambió para siempre en MercurySteam, uno de los estudios más grandes y longevos que tenemos actualmente en España. Fue el momento en que la empresa introdujo el DIJ (siglas para Distribución Irregular de la Jornada) y una sucesión de polémicas decisiones de recursos humanos que ha acabado por encender los ánimos de la plantilla hasta que los trabajadores de la empresa han acabado denunciado hace unos días públicamente la situación, a través del sindicato del videojuego (CSVI). Describen un ambiente laboral en declive.

Torrezzno #1 Torrezzno
"A principios de enero se les comunica a los trabajadores de uno de los dos equipos en los que Mercury estaba dividido que se va a implantar para algunos departamentos el modelo del DIJ (siglas para Distribución Irregular de la Jornada), que permite trabajar una hora extra al día (es decir, hacer 9 horas diarias con un máximo de 45 horas semanales totales). El motivo principal es "necesidades de producción" según los trabajadores.
Meses después, el día 5 de mayo, se anuncia para…   » ver todo el comentario
