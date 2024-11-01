Trabajadores de MercurySteam sobre el ambiente en el estudio: "Si algo hace bien Mercury es jugar con el miedo porque no hay otro lugar donde ir"

En enero de 2025, algo cambió para siempre en MercurySteam, uno de los estudios más grandes y longevos que tenemos actualmente en España. Fue el momento en que la empresa introdujo el DIJ (siglas para Distribución Irregular de la Jornada) y una sucesión de polémicas decisiones de recursos humanos que ha acabado por encender los ánimos de la plantilla hasta que los trabajadores de la empresa han acabado denunciado hace unos días públicamente la situación, a través del sindicato del videojuego (CSVI). Describen un ambiente laboral en declive.