Trabajadores filtran datos del fraude en la custodia de menores en Cataluña: 3.500 expedientes en revisión

La Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue el caso sobre los pagos supuestamente fraudulentos revelado por El Confidencial, que asciende a 168 millones

catalunya , menores tutelados
