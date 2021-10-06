edición general
Trabajador de baja, sorprendido trabajando en un chiringuito

Humberto, mozo de almacén indefinido desde 1996, fue despedido disciplinariamente el 25/05/2022 por simulación de enfermedad y abuso de confianza. Estaba en IT desde el 06/10/2021 por dolor en hombro, pero entre el 10 y el 18/05/2022 trabajó en un kiosko familiar de helados en Roquetas de Mar. Fue observado abriendo y cerrando el local, limpiando, atendiendo clientes, moviendo sillas y veladores, cargando cajas y garrafas, y saltando muros.

