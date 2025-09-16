Un trabajador ahorra 1.000 euros al año en transporte por cada día que teletrabaja a la semana

Un catalán pasa, de media, cuatro horas y cuarto a la semana yendo y viniendo a la oficina, fábrica o comercio donde trabaja. Un viaje de ida y vuelta que implica tanto un coste directo para el empleado, que deberá gastar en abonos transporte, en gasolina para su moto o coche o en una bicicleta, como indirecto, pues si el tiempo es oro, esas cuatro horas y cuarto la empresa no se las paga y es el trabajador que las tiene que poner de su reloj de arena vital.
| etiquetas: teletrabajo , remoto , transporte
Incluso para la gente que no puede teletrabajar (porque su trabajo lo impide, como es mi caso, al menos parcialmente) es una putada que el resto de la… » ver todo el comentario
Otra opción sería que la ley obligue a conceder teletrabajo a quien lo solicite, sin paliativos (salvo que el desempeño del trabajo lo impida, teniendo que ser la empresa quien lo demuestre, etcétera).
Y por esa mentalidad asi nos va, siendo el pais de la UE con menos porcentaje de teletrabajo.
Y como dice #21, con teletrabajo se aliviaria el transporte publico y las carreteras para gente que no puede teletrabajar y se rebajaria la presion… » ver todo el comentario
Segundo, eso de que con teletrabajo te puedes ir a una casa más grande y blablablá es una película que te estás montando. No todo el mundo quiere ni se lo puede permitir ni le conviene cambiar de casa.
En España, y lo que dices lo reafirma, somos… » ver todo el comentario
Como dices tu eres antisocial, yo tambien, ¿por que cojones me obligan a mi a tener que aguantar el ver todos los dias a gente y aguantar sus tonterias de oficina? Yo no quiero que… » ver todo el comentario
Por lo demás es que estamos de acuerdo excepto en lo de la casa. Claro que la gente querría tener casas más grandes pero eso no significa que necesariamente quiera irse del lugar en donde están. La pandemia le abrió los ojos a mucha gente a la hora de tener casita con terrenito en vez de un piso en la ciudad. Pero están los coles de los hijos, la familia, etc., que se tiene que tener en cuenta a la hora de si realmente van a dar el paso o no, que querer... yo también quiero muchas cosas pero no sé si llegado el punto lo querría de verdad.
Compañeros mios que teletrabajan ambos miembros si que han pirado a casas mas grandes: uno vendio el piso… » ver todo el comentario
Yo lo tengo claro, pondría un impuesto gordo a todas las empresas por cada trabajador al que, pudiendo teletrabajar, obliguen a desplazarse a un centro de trabajo.
Indica que se ahorra 1000 euros ANUALES por día SEMANAL de teletrabajo.
En el mejor de los casos, a 5 días laborables de teletrabajo, se ahorraría 5000 euros.
Entiendo la confusión, hasta ahora para explicarlo me lo he tenido que leer tres veces jaja
Quién ha dicho que los trabajadores no pueden ahorrar
Te gastas 20 € en transporte cada día?
De todos modos las estadísticas se toman de las grandes metrópolis por cuestión de masa, hay más gente por lo que afecta a más y el peso de la media es más grande.
Pero tengo compañeros que cada día de teletrabajo les supone quitarse al menos dos horas de trayecto, la gasolina y los peajes, a estos si!
Sigue siendo una cifra tan loca que quita seriedad al artículo.
Es decir me ahorro 30€ al año en gasolina por cada día semanal de teletrabajo
Si te envían a teletrabajar, casi seguro que es porque ya te están probando a ver si puedes ser sustituido por una IA
Si quereis os saco mi excel de gastos del coche que uso exclusivamente para ir a trabajar y es totalmente imprescindible para que conserve mi trabajo. Unos 2400€ el 2024. Y no inlcuyo el "pago inicial".
Ya he dicho varias veces que las empresas deberian remunerar el viaje al trabajo. Costes y/o horas dedicadas?
El hecho de que los trabajadores puedas usar el coche, supone que la empresa pueda elegir entre mas trabajadores a la redonda. implica, mas ofertas, mas devaluacion de precio/sueldo que puedes pagar a los trabajadores.
La idea es que al repercutir los costes a la empresas, busquen reducirlo. Lo que implica ahorrar muchas cosas.
Consumo de recursos:desgaste de coche,… » ver todo el comentario
Encima en Madrid quieren meter… » ver todo el comentario
Yo he estado en esa situación muchos años, y realmente no me compensaba el mayor gasto: el tiempo en los atascos que pierdes y lo que tienes que hacer luego para compensar (extraescolares, servicio doméstico etc)
Lo que realmente ahorra dinero es cuando puedes quitarte el coche, porque puedes compartirlo en casa, ir puntualmente a la oficina con otro transporte... que si echas cuentas igual incluso te compensa ir con un taxi.
Por otro lado hay que hablar de lo que ya mencionas, tu tiempo de viaje es tu dinero, una o dos horas de tu tiempo son una o dos horas de tu dinero. Dinero que regalas.
Te ahorras la parte proporcional de la gasolina pero dependiendo de los km que hagas, si haces las revisiones por tiempo las pagas igual aunque hagas menos km, lo mismo el seguro, la ITV, el impuesto, el garaje si lo tienes o la cuota si pagas un préstamo
Es decir que te ahorras la parte de la gasolina o las recargas eléctricas pero muchos de los otros gastos siguen fijos.
El mayor ahorro es el tiempo tanto para ti como para no necesitar contratar a alguien para planchar o recoger a los niños del colegio
El principal ahorro del teletrabajo es en tiempo, no dinero. Aunque puedas ir con el mismo chándal sin lavarlo varias semanas.
Asi que ir a trabajar te hace gastar mas de 500€/año (o mas de 1000€/año si comes de menú), mas tiempo de desplazamiento, atascos, y peor comida si tienes que comer de tupper o de menu de dia...
Si en vez de transporte publico vas en coche... haz las cuentas de gasolina + parking...