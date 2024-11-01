Towers Financial Corporation, el mayor fraude financiero en la historia de Estados Unidos antes de Madoff [ENG]

El fundador de Towers Financial Corporation, Steven Hoffenberg contrató a Jeffrey Epstein en 1987. Entre 1988 y 1993, Towers Financial recaudó más de $400 millones vendiendo bonos y pagarés a inversores con estados financieros falsos en el mayor fraude financiero en la historia de EE.UU. antes de que se descubriera el de Bernie Madoff. Hoffenberg se declaró culpable de 5 cargos criminales. Epstein no fue acusado. Hoffenberg declaró que no presentó pruebas contra Epstein, ya que "tenía influencia" en el Departamento de Justicia, la CIA y el FBI