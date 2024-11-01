edición general
5 meneos
26 clics
‘Torturator’

‘Torturator’

Muy poquito se habla del doctor Donald Ewen Cameron, eminentísimo psiquiatra norteamericano al que podríamos considerar padre, en teoría y práctica, de la tortura moderna. Poderes que elevaron a este mad doctor a las alturas de vileza de un Josef Mengele o un Shiro Ishii, aunque para muchos siga siendo un desconocido.

| etiquetas: ‘torturator’ , donald ewen cameron , psiquiatra , tortura , núremberg
4 1 0 K 43 cultura
3 comentarios
4 1 0 K 43 cultura
#1 doctoragridulce
"(...) Un paciente típico de Cameron, atado a su cama, los brazos insertados en tubos para que no pudiera tocar nada, los ojos completamente tapados, podía oír durante horas y horas una frase (“Mi madre me odia”, “Puedo portarme mejor”, “Es todo mentira”), con incrementos y descensos de volumen. Era la llamada “conducción psíquica”, una de sus técnicas básicas (algunos pacientes tuvieron que oír la misma frase hasta un millón de veces), que combinaba, por ejemplo, con administraciones crecientes de PCP, dextroanfetamina y LSD-25."
0 K 13
#2 unocualquierax
"Al día siguiente de su muerte, su familia quemó todos sus archivos médicos".
El muy hdlgp murió en un accidente, o sea que debió de dejar esa instrucción a la familia. Es decir, era consciente del mal que estaba haciendo, puto psicópata, el muy cerdo. Habría que haberle hecho a él lo mismo que él hacía.
Y sigue haciéndose, en Guantánamo y supongo que en medio mundo donde se practica la tortura.
Qué asco de humanidad !
0 K 8
#3 unocualquierax
"Fueron cientos de pacientes, además de esquizofrénicos, hombres y mujeres con patologías leves, depresión postparto, neurosis, trastorno de ansiedad, que jamás fueron informados de las monstruosidades inhumanas a que iban a ser sometidos".

Pero es que encima el cerdo tenía prestigio a nivel mundial y llegó a ser presidente de la Asociación Norteamericana de Psiquiatras y, en 1961, de la Asociación Mundial de Psiquiatría.
0 K 8

menéame