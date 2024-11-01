Muy poquito se habla del doctor Donald Ewen Cameron, eminentísimo psiquiatra norteamericano al que podríamos considerar padre, en teoría y práctica, de la tortura moderna. Poderes que elevaron a este mad doctor a las alturas de vileza de un Josef Mengele o un Shiro Ishii, aunque para muchos siga siendo un desconocido.
| etiquetas: ‘torturator’ , donald ewen cameron , psiquiatra , tortura , núremberg
El muy hdlgp murió en un accidente, o sea que debió de dejar esa instrucción a la familia. Es decir, era consciente del mal que estaba haciendo, puto psicópata, el muy cerdo. Habría que haberle hecho a él lo mismo que él hacía.
Y sigue haciéndose, en Guantánamo y supongo que en medio mundo donde se practica la tortura.
Qué asco de humanidad !
Pero es que encima el cerdo tenía prestigio a nivel mundial y llegó a ser presidente de la Asociación Norteamericana de Psiquiatras y, en 1961, de la Asociación Mundial de Psiquiatría.