Tortilla de patatas: ocho errores que evitar y una receta que funciona
El gran clásico de la cocina española es pura técnica: triunfar o quedarte a medias depende de no cometer determinados fallos. Éste es el proceso para conseguir una tortilla de diez
etiquetas
tortilla de patatas
receta
errores
Cocíname
#1
Barney_77
Se que hay multitud de recetas y noticias enviadas sobre este tema, pero creo que el primer error lo pone en la misma receta. No puedes poner como opcion que hay que picar fina la cebolla "si la lleva". Ese "si" es un error flagrante
#2
El_pofesional
De verdad, qué pesados con el meme de las tortillas. Hacedla y comedla como más os guste y dejad de dar por el culo a la gente sentando cátedra.
