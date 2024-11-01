edición general
Torres advierte de que las fuerzas de seguridad intervendrán si alguna CCAA frena la llegada de menores

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha expresado su confianza en que ninguna comunidad impida la distribución de menores migrantes procedentes de Canarias, pero ha avisado de que, en caso de que suceda, «lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hacer que se cumpla la legislación». Y ante estos posibles recursos, se ha mostrado también seguro de que «no tendrán ningún recorrido».

| etiquetas: torres , ministro , menores inmigrantes , ccaa
3 comentarios
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Anda, mira, como Trump
GeneWilder #1 GeneWilder
A ver si da ejemplo.
#2 brucejaws
El gobierno central socialista amenazando al resto de los españoles.

Están claras sus prioridades. Los españoles no forman parte de las mismas.
