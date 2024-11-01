Torres advierte de que las fuerzas de seguridad intervendrán si alguna CCAA frena la llegada de menores

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha expresado su confianza en que ninguna comunidad impida la distribución de menores migrantes procedentes de Canarias, pero ha avisado de que, en caso de que suceda, «lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hacer que se cumpla la legislación». Y ante estos posibles recursos, se ha mostrado también seguro de que «no tendrán ningún recorrido».