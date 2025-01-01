edición general
Los toros pierden peso en Bilbao asociado al maltrato animal y a la extrema derecha

De símbolo social a tradición en declive, asociada al maltrato animal y a la extrema derecha. El auge de Vox como defensor a ultranza de la tauromaquia ha generado un efecto inesperado en Bilbao: la fiesta ha pasado a percibirse como un símbolo de la extrema derecha. Esa identificación política ha acelerado el desapego de gran parte de la sociedad bilbaína hacia los toros. Hoy, acudir a Vista Alegre ya no es un signo de distinción, sino un gesto mal visto por amplios sectores ciudadanos, especialmente entre la juventud.

2 comentarios
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
El sindicato de Toreros ha puesto a disposición de los alcaldes de los pueblos afectados por incendios, sus capotes para así poner fin a los incendios.
Anuncian que el movimiento "media Verónica" y "tirabuzón", efectuado de rodillas es muy eficaz contra el fuego.
....
Creo que esto demuestra que los fachas estamos comprometidos.
2 K 14
#2 lamonjamellada
Hostia, si es de fachas no.
Torturar y provocar sufrimiento innecesario, vale. Pero facha, no.

Ya hay que tener pocos muebles en la cabeza, joder.
0 K 9

