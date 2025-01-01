Los toros pierden peso en Bilbao asociado al maltrato animal y a la extrema derecha

De símbolo social a tradición en declive, asociada al maltrato animal y a la extrema derecha. El auge de Vox como defensor a ultranza de la tauromaquia ha generado un efecto inesperado en Bilbao: la fiesta ha pasado a percibirse como un símbolo de la extrema derecha. Esa identificación política ha acelerado el desapego de gran parte de la sociedad bilbaína hacia los toros. Hoy, acudir a Vista Alegre ya no es un signo de distinción, sino un gesto mal visto por amplios sectores ciudadanos, especialmente entre la juventud.