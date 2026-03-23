La tormenta perfecta sobre la red social X: «deepfakes», orientación política y posible engaño a los accionistas

Cuando se produce la compra de Twitter por Elon Musk, entonces muy alineado con Donald Trump, dejó claro desde el principio que no iba a mantener su estructura, destituyó a casi toda la cúpula y empleados. Un jurado de San Francisco el 20 de marzo dice que Musk engañó intencionadamente a los accionistas de Twitter al publicar mensajes en los que afirmaba que en la red social había demasiadas cuentas falsas para intentar retractarse del acuerdo de compra original y adquirirla a un precio inferior a su oferta inicial.