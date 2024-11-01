Los Tories han anunciado planes para eliminar los compromisos climáticos de las empresas de combustibles fósiles  

Kemi Badenoch ha comprometido a los conservadores a incumplir los compromisos de cero emisiones netas del Reino Unido con el fin de extraer la mayor cantidad posible de petróleo y gas del Mar del Norte. La líder conservadora ha afirmado que el Reino Unido «no puede permitirse no hacer todo lo posible para extraer hidrocarburos del subsuelo», y ha prometido que su partido se fijará como objetivo «maximizar la extracción» si llega al poder. [eng]