Los Tories han anunciado planes para eliminar los compromisos climáticos de las empresas de combustibles fósiles

Kemi Badenoch ha comprometido a los conservadores a incumplir los compromisos de cero emisiones netas del Reino Unido con el fin de extraer la mayor cantidad posible de petróleo y gas del Mar del Norte. La líder conservadora ha afirmado que el Reino Unido «no puede permitirse no hacer todo lo posible para extraer hidrocarburos del subsuelo», y ha prometido que su partido se fijará como objetivo «maximizar la extracción» si llega al poder. [eng]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los peores registros del AMOC colapsando, el clima colapsando a niveles nunca vistos y los conservadores apretando el genocidio ya a pecho descubierto en todas partes
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#2 es la extinción pero no mires arriba, mira la gráfica  media
Herumel #3 Herumel
Hay muchas empresas, bueno, directivos de empresas, que viven permanentemente en un mundo paralelo de lujos, que creen que el Cambio Climático es bueno, por que les va a permitir abrir nuevas rutas de comercio, sobre todo por el polo norte, y la mayoría de estas empresas son las mismas que producen el cambio climático para que sus petroleros reduzcan costes de transporte.

O vamos a por ellos, y como se demuestra, ellos ya vienen a por nosotros.
