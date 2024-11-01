Tontos a manta

Hay veces que conviene monitorizar la psiquis del ser humano sin necesidad de aplicar teorías freudianas ni tan siquiera recurrir al esoterismo ni a la magia negra. Se trata de poner atención en ciertos elementos y elementas que se creen impunes por formar parte del séquito de un ser atávico que, sintiéndose colmado de ego, reclama la atención por haber descubierto el punto G en una muñeca hinchable. Lo que se ha instalado en la sociedad actual no es por simple casualidad. Hoy se da por amortizada la propiedad intelectual dando paso al vicio...