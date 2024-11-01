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Tontos a manta

Hay veces que conviene monitorizar la psiquis del ser humano sin necesidad de aplicar teorías freudianas ni tan siquiera recurrir al esoterismo ni a la magia negra. Se trata de poner atención en ciertos elementos y elementas que se creen impunes por formar parte del séquito de un ser atávico que, sintiéndose colmado de ego, reclama la atención por haber descubierto el punto G en una muñeca hinchable. Lo que se ha instalado en la sociedad actual no es por simple casualidad. Hoy se da por amortizada la propiedad intelectual dando paso al vicio...

| etiquetas: política , sociedad , opinión
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... del despropósito. Hay quienes votan a favor de la vista gorda con tal de que no le quiten la suerte de supervisar obras públicas, apoyado en una valla, o que le saquen del éxtasis de contar nubes de evolución. Otros afirman estar encantados de vivir fuera del orden natural de las cosas y delinquen de lunes a viernes para dedicar el fin de semana a preparar tutoriales en las redes sociales para que su negocio no decaiga. La gilipollez se ha instalado en todo su esplendor. Ahora es como la doctrina del flagelo para disfrutar del dolor con mayor ahínco. Es el placer de lo que duele que, según parece, es más rentable que rebelarse...
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menéame