·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12063
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
13669
clics
Borrad la información privada de vuestros dispositivos viejos
4940
clics
Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora
4209
clics
1921: la guerra que jodió España y de la que apenas se habla
4421
clics
Portada de Conan el Bárbaro de Frank Frazetta se vende por 13,5 millones de dólares [ENG]
más votadas
884
Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza
493
El ministro de Finanzas de Israel asegura que están negociando con Estados Unidos la división de Gaza: "Una vez destruida, veamos cómo repartirla"
591
El Gobierno de Ayuso prohíbe las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios madrileños
425
À Punt rechaza la entrega voluntaria de las imágenes del Cecopi a la jueza de la dana
621
Un exmagistrado no se calla y habla de la prevaricación de Peinado: “Ha escogido todas las formas de hacer el ridículo”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
1
clics
Toni Comín, en busca del ideal perdido
¿Cómo se empieza en Ciutadans pel Canvi de la mano de Pasqual Maragall hasta el PSC, se pasa por ERC, y, años después, se aterriza en Junts pel Sí?
|
etiquetas
:
cataluña
,
toni comín
,
partidos
,
maragall
,
junts
1
0
0
K
16
actualidad
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
16
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente