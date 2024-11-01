Tomás López y el primer atlas detallado de España (1804)  

Tal y como detalla su biografía en la web de la Real Academia de Historia, Tomás López de Vargas Machua fue un geógrafo real, cartógrafo, editor y grabador de mapas del siglo XVIII. Comenzó sus estudios en matemáticas en el Colegio Imperial de Madrid, donde estuvo entre 1749 y 1751. Su excelencia le sirvió para que el mismísimo marqués de la Ensenada le enviara a París para perfeccionar sus aptitudes cartográficas, mediante el estudio de geografía, para así poder trabajar en el levantamiento del mapa de España.