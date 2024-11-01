edición general
Tom Holland, herido, es trasladado de urgencia al hospital

Tom Holland ha tenido que ser hospitalizado de urgencia tras sufrir un accidente durante la grabación de una escena de riesgo en el rodaje de la película Spider-Man: Brand New Day en Glasgow.

SMaSeR #1 SMaSeR *
Po vaya espaiderman....

Nah, espero que se recupere, me cae bien el tío.

youtu.be/jPCJIB1f7jk?list=RDjPCJIB1f7jk
