Tom Hanks consigue mantener una película de la II Guerra Mundial en el top 10 de plataformas durante más de dos años seguidos

Tom Hanks (69 años) puede presumir de ser uno de los actores con la filmografía más exitosa de todos los tiempos. Y es que el protagonista de 'Forrest Gump' ha cosechado a lo largo de toda su carrera cientos de películas que no solo han triunfado en taquilla, sino que pasarán a los anales de la historia. Una de sus últimas películas de Hanks (la rodó en 2020) ha conseguido un hito mundial gracias a las plataformas de streaming. 'Greyhound: Enemigos bajo el mar', se acaba de posicionar entre los mayores éxitos vistos en casa de los últimos años