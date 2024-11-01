edición general
2 meneos
62 clics

Tom Hanks consigue mantener una película de la II Guerra Mundial en el top 10 de plataformas durante más de dos años seguidos

Tom Hanks (69 años) puede presumir de ser uno de los actores con la filmografía más exitosa de todos los tiempos. Y es que el protagonista de 'Forrest Gump' ha cosechado a lo largo de toda su carrera cientos de películas que no solo han triunfado en taquilla, sino que pasarán a los anales de la historia. Una de sus últimas películas de Hanks (la rodó en 2020) ha conseguido un hito mundial gracias a las plataformas de streaming. 'Greyhound: Enemigos bajo el mar', se acaba de posicionar entre los mayores éxitos vistos en casa de los últimos años

| etiquetas: tom hanks , greyhound , cine , plataformas
1 1 0 K 22 ocio
6 comentarios
1 1 0 K 22 ocio
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Es que es un peliculazo.
Los FX un poco de videojuego, pero peliculón.
1 K 24
Malinke #4 Malinke
«...la trama sigue a una flota de buques de guerra aliados que navegan por uno de los tramos marítimos más peligrosos, sin cobertura aérea ni asistencia de radio externa. Sin duda una premisa con la que los amantes de la acción y sobre todo del protagonista de 'Náufrago' disfrutarán un ratito.»

Pues como la promociones con comentarios de este tipo...

Este comentario será del autor del reportaje, pero si hizo el reportaje porque le gusta la película y sólo saca esto en positivo...
0 K 11
ElBeaver #3 ElBeaver
Una película de vaqueros en el mar. Los alemanes no tienen un papel relevante ni se explica quiénes son; solo aparecen para torpedear y morir, sin que se les dedique ni un segundo de desarrollo.
0 K 7
Lupus #5 Lupus
#3 por no hablar del natsi arquetipico que compromete la posición del submarino solo para decir por la radio:
Amerrrrrrricanos, os vamos a matarrrr a todosssssss.

Ridículo
0 K 9
ElBeaver #6 ElBeaver
#5 Una típica película de vaqueros de los años 30, donde el enemigo es completamente anónimo y además torpe, lo que permite que los buenos salgan triunfantes. Un filme que pudo haber funcionado en los cines durante la Segunda Guerra Mundial, pero que hoy en día resulta casi un chiste.
2 K 27
#2 Juanjolo
No será por mi
0 K 6

menéame