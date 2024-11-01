edición general
'Together For Palestine' reafirmó una humanidad compartida de Gorillaz

Los 5 mejores momentos de "Together For Palestine". El evento reunió a más de 150 artistas y personalidades para recaudar fondos y visibilizar el genocidio del pueblo palestino. Anoche, el OVO Arena Wembley de Londres fue escenario de una de las jornadas solidarias más importantes del año: Brian Eno encabezó el show benéfico "Together For Palestine", que reunió a más de 150 artistas y personalidades para recaudar fondos y visibilizar el genocidio del pueblo palestino por parte del gobierno israelí. El evento logró juntar casi 1.5 millones

Es curioso que una bandera de un país lejano marque la diferencia entre seres humanos y bestias.
