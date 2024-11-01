'Together For Palestine' reafirmó una humanidad compartida de Gorillaz

Los 5 mejores momentos de "Together For Palestine". El evento reunió a más de 150 artistas y personalidades para recaudar fondos y visibilizar el genocidio del pueblo palestino. Anoche, el OVO Arena Wembley de Londres fue escenario de una de las jornadas solidarias más importantes del año: Brian Eno encabezó el show benéfico "Together For Palestine", que reunió a más de 150 artistas y personalidades para recaudar fondos y visibilizar el genocidio del pueblo palestino por parte del gobierno israelí. El evento logró juntar casi 1.5 millones