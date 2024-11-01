Todos somos antifa

La calificación por parte de Trump del grupo amorfo antifa, que no tiene una organización ni estructura formal, como organización terrorista, permite al Estado acusarnos a todos de terroristas. El objetivo no es perseguir a los miembros de antifa, abreviatura de antifascista. Se trata de perseguir los últimos vestigios de disidencia. No siento ningún aprecio por Antifa. Los activistas de Occupy eran los escudos humanos de Antifa. Escribí que Antifa era «un regalo del cielo para el estado de seguridad y vigilancia».
Ahora toca normalizar el privilegio y las exclusión por motivos sobre los que uno no tiene opción de elegir
Como tu quieras.
Mira el lenguaje de vox y del pp y comparalo con el del psoe y de la izquierda.
Igualitos.
Y de lo que se dice a lo que se hace hay un trecho muy corto.
Aquí el movimiento antifa sería equivalente a La Hermandad. La seguramente inexistente coartada para la represión del gobierno del inSoc.
lo que ya toca es que toda la extrema derecha incluyendo a los nazis de desocupa les clasifiquen como organizacion terrorista.
el odio, rencor, ira, colera y menosprecio por el otro es terrorista.
Y eso es exclusiva de la derecha y extrema derecha.
El odio, rencor, ira y demás también está en la izquierda y extrema izquierda. No manipules
A ver quién te crees que trajo aquí a España los escraches