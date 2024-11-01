Todos somos antifa

La calificación por parte de Trump del grupo amorfo antifa, que no tiene una organización ni estructura formal, como organización terrorista, permite al Estado acusarnos a todos de terroristas. El objetivo no es perseguir a los miembros de antifa, abreviatura de antifascista. Se trata de perseguir los últimos vestigios de disidencia. No siento ningún aprecio por Antifa. Los activistas de Occupy eran los escudos humanos de Antifa. Escribí que Antifa era «un regalo del cielo para el estado de seguridad y vigilancia».