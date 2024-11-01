edición general
1 meneos
28 clics

Todos nos hemos hecho esta pregunta al menos una vez: ¿Por qué las butacas del cine son rojas?

Hay excepciones, claro, pero, normalmente, ese color es el elegido para revestir los asientos de las salas. Pero, ¿qué razón hay detrás de esta tradición? El origen se remonta al siglo XIX, cuando la ópera experimentó un nuevo esplendor. Los teatros estaban decorados en colores muy ricos: rojo y dorado. El rojo, en concreto, se ha asociado en el pasado con riqueza, poder y prestigio y la ópera era un evento social para las clases altas -luego también llegó, con espectáculos menos grandes, a la gente común-.

| etiquetas: butacas , cine , color
1 0 0 K 20 curiosidades
10 comentarios
1 0 0 K 20 curiosidades
Dene #6 Dene
Y por que no??
0 K 12
Cehona #8 Cehona
En la última de It, bajó el payaso de la película y empezó a apuñalar a los espectadores. Nadie notó nada, ni al encender las luces.
0 K 12
kreepie #10 kreepie
1 Tradición
2 En la penumbra/oscuridad el rojo se ve menos
3 las manchas se notan menos
0 K 10
Andreham #1 Andreham
Creo que no he visto una butaca roja en un cine desde que era niño.

Siempre negras, así es más fácil ocultar las manchas de bebida y palomitas y otras mierdas, porque la sala está en penumbra casi siempre.
0 K 8
#2 NoMeTapesElSol
#1 yo he visto algunas, pero jamás me lo había preguntado {0x1f602} .
0 K 8
Ripio #3 Ripio
#1 #2 La verdad, no me acuerdo.
Hace milenios que no piso un cine.
Pero creo recordar que eran mayormente rojas o con tonalidades similares.
0 K 20
#7 vituwaf
Para que no se noten las manchas de sangre.
0 K 7
Don_Pixote #9 Don_Pixote
En mi ciudad son azules no rojas
Os tomasteis la pastilla equivocada chavales
0 K 7
#4 k-loc
Por si la peli es tan mala que te sangran los ojos o directamente te vuelas los sesos, no vayas a manchar la butaca to'kuki.
0 K 6
Rokadas98 #5 Rokadas98
La butacas de los cines son rojas, porque al apagar las luces se vuelven oscuras.
0 K 6

menéame