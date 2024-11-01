edición general
13 meneos
61 clics
Todos creen que hemos perdido nuestra concentración menos los investigadores que lo estudian

Todos creen que hemos perdido nuestra concentración menos los investigadores que lo estudian

“Millones de niños y niñas” serán “incapaces de aprender nada, de saber nada bien y de concentrar su mente en nada”. El motivo tras esta alerta era el consumo poco saludable de un nuevo medio a lo largo de Estados Unidos. El año de publicación de esta noticia: 1899. El nuevo medio: las revistas. Estas palabras suenan hoy familiares, incluso el diccionario Oxford escogió el término “podredumbre cerebral” (del inglés, brain rot) como palabra del año en 2024. Ahora los culpables de la pérdida de concentración son las redes sociales y los móviles y

| etiquetas: concentración , multitarea , aprendizaje
11 2 0 K 130 actualidad
1 comentarios
11 2 0 K 130 actualidad
powernergia #1 powernergia
Sobre la capacidad de concentración (y no del resto de habilidades de las que habla el artículo), yo creo que tal vez no estén midiendo bien esto en los estudios, aunque el propio artículo da una pista: “Sin estudios sólidos que comprueben la hipótesis [de que hemos perdido la capacidad de atención] es difícil saberlo con certeza”,

Por yo creo que el problema es mas que evidente.
0 K 13

menéame