A todos los cerdos les llega su hora | El Precio del Poder  

El precio del poder (conocida originalmente como Scarface) es una película de culto de 1983 dirigida por Brian De Palma y escrita por Oliver Stone. Es un remake de la cinta homónima de 1932, pero trasladando la acción del Chicago de la ley seca al Miami de los años 80, marcado por el éxodo del Mariel.La historia sigue el ascenso y la inevitable caída de Tony Montana (interpretado por Al Pacino), un refugiado cubano que llega a Estados Unidos con una ambición desmedida.