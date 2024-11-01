Todos los bulos lanzados por Vox para alentar la xenofobia por la joven quemada accidentalmente en Las Palmas

El juez dejó en libertad este martes al joven marroquí detenido por supuestamente haber agredido a la menor después de que ella asegurara que el incendio fue fortuito, coincidiendo con los informes policiales
| etiquetas: bulos , marroquí , menor , canarias , vox
"Con el 95% de su cuerpo quemado y en un momento crítico y de absoluto shock, la menor de 17 años que fue ayer quemada viva presuntamente por su pareja tuvo las fuerzas para identificar a su agresor: «Fue él, me lanzó un papel prendido»."… » ver todo el comentario
Cuandop sucede algo que podria ser muy escandaloso (y como tal, deberia estar respaldado por pruebas extraordinarias que eliminen todo atisbo de duda), cierto sector con tendencia al sensacionalismo se apresura a difundir informaciones que validan una tesis bastante agresiva para que su avispero se lleve las manos a la cabeza y corra en circulos haciendo mucho ruido, y tiempo despues cuando se estudia en serio el caso, y se… » ver todo el comentario
Recuerdo a un chaval que lincharon porque los medios lo inculparon presuntamente y luego no fue el...
No, la prensa no mintió, informó con los datos que tenían.
Si, vox si mintió, vox miente siempre en estos temas porque son unos putos racistas de mierda
Eso, seamos cautos y esperemos a ver si el juez condena al acusado o lo deja en libertad
www.meneame.net/story/joven-detenido-caso-menor-quemada-palmas-queda-l