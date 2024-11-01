edición general
Todos los bulos lanzados por Vox para alentar la xenofobia por la joven quemada accidentalmente en Las Palmas

Todos los bulos lanzados por Vox para alentar la xenofobia por la joven quemada accidentalmente en Las Palmas

El juez dejó en libertad este martes al joven marroquí detenido por supuestamente haber agredido a la menor después de que ella asegurara que el incendio fue fortuito, coincidiendo con los informes policiales

strike5000 #6 strike5000 *
Recordemos que en un primer momento la víctima acusó directamente al detenido (ahora puesto en libertad) de haber provocado el fuego intencionadamente.

"Con el 95% de su cuerpo quemado y en un momento crítico y de absoluto shock, la menor de 17 años que fue ayer quemada viva presuntamente por su pareja tuvo las fuerzas para identificar a su agresor: «Fue él, me lanzó un papel prendido»."…   » ver todo el comentario
3 K 40
plutanasio #9 plutanasio *
#6 y ya me dirás tú cómo una colilla en un colchón hace que acabes con el 95% de tu cuerpo quemado. Es que ni quedándote dormido.
1 K 21
#11 Leon_Bocanegra
#9 El auto también refleja que la víctima resultó atrapada en la habitación, pese a los intentos de auxilio del investigado.
0 K 11
skaworld #10 skaworld *
#5 #6 Vamos a recordar otra cosa que si tenemos clarinete que sucede

Cuandop sucede algo que podria ser muy escandaloso (y como tal, deberia estar respaldado por pruebas extraordinarias que eliminen todo atisbo de duda), cierto sector con tendencia al sensacionalismo se apresura a difundir informaciones que validan una tesis bastante agresiva para que su avispero se lleve las manos a la cabeza y corra en circulos haciendo mucho ruido, y tiempo despues cuando se estudia en serio el caso, y se…   » ver todo el comentario
1 K 15
Catapulta #12 Catapulta
#6 La noticia fatal. Pero opinar sin un juicio de por medio y culpar a quien se dice que es culpable...

Recuerdo a un chaval que lincharon porque los medios lo inculparon presuntamente y luego no fue el...
0 K 10
Bretenaldo #5 Bretenaldo
Dejemos ya este juego: los de Vox aprovechando la mínima oportunidad para sacar las antorchas sin contrastar nada. Ahora al Diario le falta tiempo para decir que esto era un caso fortuito. Pero la noticia dice que, según fuentes policiales, la chica refirió en un primer momento que había sido agredida. ¿Mintió en un principio la agredida? ¿Mintió o se precipitó la policía en sus conclusiones? ¿Mintió la prensa? ¿Mintieron los de Vox? Seamos cautos, por favor y esperemos a tener un análisis más tranquilo de los hechos.
2 K 23
#7 Leon_Bocanegra *
#5 Mintió la prensa? ¿Mintieron los de Vox? Seamos cautos, por favor y esperemos a tener un análisis más tranquilo de los hechos.

No, la prensa no mintió, informó con los datos que tenían.

Si, vox si mintió, vox miente siempre en estos temas porque son unos putos racistas de mierda

Eso, seamos cautos y esperemos a ver si el juez condena al acusado o lo deja en libertad :troll:
0 K 11
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
En la noticia original decían que la habia rociado de líquido inflamable. A ver quién se inventó aquello... :ffu:
1 K 22
Gry #1 Gry
Ya hay nuevos, ahora dicen que amenazaron/compraron (según la versión) a la chica para que lo exoneraran.
1 K 19
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Son de la opinión que no hay que dejar que la realidad te quite un buen prejuicio.
0 K 12
valandildeandunie #4 valandildeandunie
Mucho señalar los bulos pero poco por ir a la solución del problema, la ilegalización de esa escoria de partido y encarcelamiento en una celda oscura y putrefacta de sus líderes y de los subhumanos que los apoyan, eh?
0 K 12

