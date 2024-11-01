edición general
Todos los beneficios ambientales de pasarnos a una dieta basada en plantas

Lo que elegimos comer tres veces al día suma o resta frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Hablamos de impactos medibles: kilos de CO₂e evitados, metros cuadrados de suelo liberado y metros cúbicos de agua ahorrados. Adoptar una dieta basada en plantas tiene efectos ambientales positivos, como la reducción de hasta un 46 % en nuestra huella de carbono. El efecto alcanza a la tierra y la biodiversidad: los menús más vegetales reducen el uso de suelo entre un 20 % y un 33 %. También reduce al menos en 5% el consumo de agua.

ur_quan_master #1
Eso, yo como boniato para que otro vaya a alinearse los chacras a Bali en jet privado.

SVSRTZ #2
#1 El mundo no es justo, así que hagamoslo aun peor. Mentecaca.

ur_quan_master #3
#2 si aplicamos soluciones incorrectas no evitaremos que el mundo se vaya a la m.

Otro ejemplo: tú recicla mientas Cocacola genera millones de botellas de plástico desechables cada día.

SVSRTZ #4
#3 Claro, seguro que tu estas luchando cada día para que no se generen esos residuos... Lo unico cierto es que ni luchas por un lado ni haces tu parte por el otro.

ur_quan_master #5
#4 espera. Ahora te contesto que me voy a cenar unos filetitos de ternera.

¿ Sabes de lo que paso? De que los de arriba hagan greenwashing trasladando la culpa del cambio climático a los de abajo.

SVSRTZ #6
#5 Tranquilo, todos podemos encontrar excusas para hacer lo que nos salga de la polla, incluso los asesinos las tienen. Ve a comer tu filete.

ur_quan_master #9
#6 los gilipollas también tienen excusas para importunar a la gente con sus gilipolleces.

#11 tyrrelco
#9 Digas lo que digas, comemos demasiada carne y está tiene un impacto enorme, mucho más que los jet privados que comentas.
Se puede comer la mitad de carne sin problema y disfrutar de los sabores que te gustan. Reducir ese problema a la mitad sería un gran cambio para la ecología global.

ur_quan_master #14
#11 podemos empezar prohibiendo los animales de compañía carnívoros, como perros y gatos.

Tienen un gran impacto en el medio ambiente.

#16 tyrrelco
#14 No se trata de prohibir, ni de hacerse frutariano, se trata de hacer las cosas con algo más de sentido común. Se puede pasar sin carne 3 días en semana sin ningún problema. Imagina que el problema ambiental de la producción de carne se reduce un 40 por ciento con tomar esa medida en general...
No es nada descabellado para cualquier persona, y tendría un impacto bastante potente.

ur_quan_master #19
#16 es que yo como carne,pero no tengo perro.
Así que prefiero predicar las bondades para el medio ambiente de no tener mascota

SVSRTZ #17
#9 Pobre gente importunada, que van a hacer ahora con sus vidas después de esto... {0x1f62d}

#10 Vamohacalmano
#2 No tengas coche, no tengas ordenador, no tengas móvil, no uses papel, no uses nada hecho con metales. Así reduces el insignificante impacto que tu vida tiene sobre el planeta. Si no, deja a la gente que coma lo que quiera porque eres exactamente igual que los demás.

#12 tyrrelco
#10 Se puede reducir mucho el uso del coche, mantener más tiempo el teléfono, usar menos papel, y comer un 50 por ciento menos de carne haría una diferencia enorme.

#18 Vamohacalmano
#12 No, el impacto de la sociedad occidental en el planeta es mínimo comparado con lo que generan China e India juntos. La diferencia no sería enorme, sería menos del 1% del impacto del ser humano total al planeta.

#20 tyrrelco
#18 El impacto de la sociedad occidental no es mínimo, es una barbaridad. 350 millones de personas en USA que consumen bastante más que el indio medio, más toda la UE y su nivel de consumo de carne, Brasil, Australia, Canadá, Japón, Korea...

SVSRTZ #13
#10 Te ha faltado decir "muérete". Lo típico, o todo o nada. Ridículo.

#15 Vamohacalmano
#13 No, sé coherente. Si no, deja a los demás en paz que hagan lo que les salga de la nariz. Si él no tiene coche y tú si, su impacto en el medio ambiente es menor que el tuyo. Tu contaminas más que él aunque él coma carne y tu no. Dícese, deja a la gente en paz y mírate a ti mismo.

SVSRTZ #21
#15 Yo tengo coche porque lo necesito por trabajo. Y el consumo de carne esta a la par que el consumo de combustibles a nivel global en emisiones de efecto invernadero. Pero hago mi parte en lo que puedo y dejar de comer carne es un simple gesto que puede hacer cualquiera.

#8 Vamohacalmano
Mientras haya miles de millones de personas en China e India haciendo lo que les sale de los huevos con el medio ambiente y los ricos usando el jet para ir a por el pan, el que el vulgo en occidente cambie sus hábitos de consumo va a tener un 0% de impacto.

kastanedowski #7
Erronea de libro

El estudio habla de una dieta basada en pescado


www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2025.1681

cito: ", pesco-, ovo-lacto-, and vegan menus"


