Todos los beneficios ambientales de pasarnos a una dieta basada en plantas

Lo que elegimos comer tres veces al día suma o resta frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Hablamos de impactos medibles: kilos de CO₂e evitados, metros cuadrados de suelo liberado y metros cúbicos de agua ahorrados. Adoptar una dieta basada en plantas tiene efectos ambientales positivos, como la reducción de hasta un 46 % en nuestra huella de carbono. El efecto alcanza a la tierra y la biodiversidad: los menús más vegetales reducen el uso de suelo entre un 20 % y un 33 %. También reduce al menos en 5% el consumo de agua.
Otro ejemplo: tú recicla mientas Cocacola genera millones de botellas de plástico desechables cada día.
¿ Sabes de lo que paso? De que los de arriba hagan greenwashing trasladando la culpa del cambio climático a los de abajo.
Se puede comer la mitad de carne sin problema y disfrutar de los sabores que te gustan. Reducir ese problema a la mitad sería un gran cambio para la ecología global.
Tienen un gran impacto en el medio ambiente.
No es nada descabellado para cualquier persona, y tendría un impacto bastante potente.
Así que prefiero predicar las bondades para el medio ambiente de no tener mascota
El estudio habla de una dieta basada en pescado
www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2025.1681
cito: ", pesco-, ovo-lacto-, and vegan menus"