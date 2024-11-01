Todo sobre el animal más rarico de la Tierra: el cerdito de mar [ITA]

Pertenece al género Scotoplanes y parece un cerdico de color rosa, muy bonico, pero si lo llevásemos a la superficie lo destruiríamos dado que su cuerpo está adaptado para vivir exclusivamente en el fondo del océano, a una profundidad que va de los 1200 a los 5000 metros, donde la presión es enorme. Su cuerpo es alargado de una decena de centímetros, blandito y redondico, de color rosáceo, caminando lentamente por el fondo oceánico gracias a sus apéndices tubulares que funcionan a modo de pies hidráulicos. Este animal es, además, detritívoro.