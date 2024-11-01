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Todo lo que ha pasado desde que se estrenó el segundo tráiler de GTA 6. Del éxito de Nintendo Switch 2 al golpe sobre la mesa de Valve

Todo lo que ha pasado desde que se estrenó el segundo tráiler de GTA 6. Del éxito de Nintendo Switch 2 al golpe sobre la mesa de Valve

El Tráiler 2 de Grand Theft Auto VI ha cumplido un año. Repasamos algunos de los acontecimientos más destacados que han sucedido en la industria a lo largo de todo este tiempo...

| etiquetas: videojuegos , artículo , actualidad , gtavi , ocio , web
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6 comentarios
2 0 0 K 20 ocio
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro
"éxito de Nintendo Switch 2"
¿De qué éxito hablamos exactamente ? :shit:
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mariKarmo #1 mariKarmo
Qué pereza me está dando el GTA 6.

Un videojuego para pajilleros.
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#6 Leclercia_adecarboxylata
Qué graficazos! no?
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Vodker #2 Vodker
Nos quieren meter el puto videojuego hasta por el culo.
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Sr.No #3 Sr.No *
Que aún no salió el Half Life 3. Puto Valve!!! :wall: :wall: :wall:
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Tertuliano_equidistante #4 Tertuliano_equidistante
Después de la de años que se han tirado y la expectativa que han creado, o es el mejor puto juego de la historia o nos han tomado el pelo.
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menéame