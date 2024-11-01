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Todo lo que ha pasado desde que se estrenó el segundo tráiler de GTA 6. Del éxito de Nintendo Switch 2 al golpe sobre la mesa de Valve
El Tráiler 2 de Grand Theft Auto VI ha cumplido un año. Repasamos algunos de los acontecimientos más destacados que han sucedido en la industria a lo largo de todo este tiempo...
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#5
aPedirAlMetro
"éxito de Nintendo Switch 2"
¿De qué éxito hablamos exactamente ?
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#1
mariKarmo
Qué pereza me está dando el GTA 6.
Un videojuego para pajilleros.
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#6
Leclercia_adecarboxylata
Qué graficazos! no?
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#2
Vodker
Nos quieren meter el puto videojuego hasta por el culo.
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#3
Sr.No
*
Que aún no salió el Half Life 3. Puto Valve!!!
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#4
Tertuliano_equidistante
Después de la de años que se han tirado y la expectativa que han creado, o es el mejor puto juego de la historia o nos han tomado el pelo.
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¿De qué éxito hablamos exactamente ?
Un videojuego para pajilleros.