Todas las naciones están endeudadas… Entonces, ¿quién es el prestamista?

Es una pregunta que desconcierta a muchos: si todas las naciones están endeudadas, ¿quién posee exactamente todo ese dinero? ¿Quién es el prestamista? Este video se sumerge en la estructura del sistema financiero global para responder a esta paradoja fundamental. Wolff responde a la confusión común que rodea la deuda soberana. Exploramos quién compra realmente los bonos del gobierno y cómo se crean y financian las deudas nacionales. Este análisis de Wolff responde, desmitifica la diferencia entre la deuda interna y externa.

| etiquetas: deuda soberana , economía , préstamos , richard wolff
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Si te preguntas eso ... es que la economía no es lo tuyo y no pasas de la cuenta de la vieja.
#4 CosaCosa
It is thw j**s. Como siempre :troll:
ehizabai #1 ehizabai
Los putos ricos.
powernergia #2 powernergia
Siempre que se habla de deuda de las naciones se refieren a la deuda pública, como si la privada no existiera.

No, no he visto el video, era solo un apunte al respecto de la entradilla.  media
pepel #6 pepel
#2 El prestamista es la Deuda (pública y privada); llámale deficit si quieres.
#5 Rbbc
Lo que resulta más difícil de entender es que el dinero que recibe en préstamo un estado, ha sido creado previamente por ese mismo estado o por otro. Lo que se esconde detrás de la paradoja es la siguiente pregunta: en base a qué criterio se crea el dinero a día de hoy?
kkmonokk #7 kkmonokk
Un vídeo largo pero muy interesante, al menos para los que no tenemos formación en el tema. Recomiendo verlo a 1.25x o 1.5x (el tío habla muy lento).

Muy, muy, muy resumido:
- Que exista esta deuda eterna es un requisito del sistema que vivimos.
- Los acreedores de esta deuda son los que, directa o indirectamente, tienen y cobran intereses de los bonos de los estados.

Entiendo que lo que deja caer hacia el final del vídeo es que la deuda pública es una manera de ceder la soberanía nacional,…   » ver todo el comentario
