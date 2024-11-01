Todas las naciones están endeudadas… Entonces, ¿quién es el prestamista?  

Es una pregunta que desconcierta a muchos: si todas las naciones están endeudadas, ¿quién posee exactamente todo ese dinero? ¿Quién es el prestamista? Este video se sumerge en la estructura del sistema financiero global para responder a esta paradoja fundamental. Wolff responde a la confusión común que rodea la deuda soberana. Exploramos quién compra realmente los bonos del gobierno y cómo se crean y financian las deudas nacionales. Este análisis de Wolff responde, desmitifica la diferencia entre la deuda interna y externa.